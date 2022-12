Les jeux que vous aimeriez y voir et ceux qu'ils vous tardent de voir aux Games Awards?Vu que c'est l'un des plus grand show de nos jours en matière de jeux vidéo, il devrait y avoir de quoi voir.On sait que des jeux comme Tekken 8, FF16 y seront, que Star Wars Jedi : Survivor et Diablo 4 y seraient selon Tom Henderson et que d'autres n'y seront pas comme le prochain NetherRealm.