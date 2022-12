Sur Steam, il y a écrit ça

"Toutes les évaluations : plutôt négatives"

https://store.steampowered.com/app/1544020/The_Callisto_Protocol/

Attention ça balance

https://steamcommunity.com/app/1544020/reviews/?browsefilter=toprated&snr=1_5_100010_

Voici un exemple

https://twitter.com/Okami13_/status/1598575062759653378

Le jeu vient de sortir, les critiques sont partagées (entre des bons tests et des tests moyens), après c'est le premier jeu du studio et une nouvelle Ip, donc on peut comprendre que ce n'est pas toujours simple et qu'il y a une certaine pression quand on voit le CV du créateur (et donc de l'attente suscitée qui va avec).La puissance (avec les "outils" qui vont avec) est une chose, savoir maitriser ces autres choses, c'est là que nous voyons la différence entre bon studio qui sera faire les "bons" compromis et les moins bons studios qui feront des moins bons compromis.ActuGaming a écrit "Expérience résolument old school qui, visuels mis à part, aurait parfaitement pu être réalisée sur Xbox 360 et PlayStation 3, The Callisto Protocol ne surprend jamais vraiment, et se termine un peu trop rapidement. " donc on peut supposer que ça peut tourner sans soucis.ça donne quoi sur console