Ex agent de la cia confesse juste avant ca mort oui la zone 51 est rél et oui les extraterrestres son réelLa zone 51, la base militaire du gouvernement des États-Unis située dans le sud du Nevada, a fait l'objet des conspirations et des rumeurs les plus variées au fil des ans. Sa renommée est telle que l'ancien président Bill Clinton a même demandé à s'y rendre à la recherche d'extraterrestres, de vaisseaux spatiaux et de technologies très avancées gardés sous clé. Maintenant, à la suite d'une déclaration d'un ancien agent de la CIA, toutes ces histoires sont de retour sur les premières pages et les gros titres dans le monde entier. Selon cette source, la zone 51 abritait des extraterrestres et des soucoupes volantes et il est lui-même allé les enquêter (via ComicBook).Un dénonciateur de la CIA affirme que toutes les rumeurs extraterrestres sont vraies et que la zone 51 recèle des secretsCet ancien membre de la CIA, sur son lit de mort, a expliqué que beaucoup de choses qui se disent sur la Zone 51 sont tout à fait vraies. L'agent n'est pas disposé à partager son identité par crainte de représailles, bien qu'il considère l'interview comme une révélation dans ses derniers jours de vie. Ce membre présumé du gouvernement a été demandé il y a des années par des autorités supérieures d'examiner des cadavres extraterrestres et d'évaluer le niveau de menace de leur technologie. "Nous avons parcouru une bonne poignée de kilomètres vers le sud et nous sommes entrés dans la base, je me souviens que nous avons été impressionnés par les différentes jambes des garages et des entrepôts, ils étaient très bons, et en eux ils avaient différentes soucoupes volantes", se souvient cet agent.Le premier de ces immenses garages avait le vaisseau de Roswell, qui s'est écrasé et était un peu cassé, mais, apparemment, tous les extraterrestres qui l'ont piloté sont morts dans l'accident, à l'exception d'un couple... Le vaisseau de Roswell était vraiment bizarre parce qu'il ressemblait à du papier d'aluminium très épais. Nous avons pu l'observer de près, marcher à ses côtés, et elle ne pesait pas plus de 130 ou 150 kilos", nuance cet informateur anonyme dans une interview qui sera le protagoniste d'un nouveau documentaire sur le thème extraterrestre. Cet agent, qui répond à l'homme de 'Kewper' comme pseudonyme, s'était déjà exprimé en 1998 sur le sujet, expliquant comment s'était passé son contact en face-à-face avec l'un de ces extraterrestres.J'ai pu interviewer un de ces êtres; avait une tête plus grosse qu'un humain et une bouche et un nez très petitsLà, dans la zone 51, nous avons regardé le film de l'autopsie, puis le colonel a dit que nous en avions un détenu, et nous l'interviewions, un de ces extraterrestres gris. Je pensais que nous n'allions rien voir de réel, je me souviens que tout cela semblait sortir d'un film pour nous », ajoute-t-il. Kewper dit que l'extraterrestre qu'il a examiné, qui était mort dans l'accident, avait une tête légèrement plus grosse que un humain avec un nez et une bouche "très, très petite". Bien sûr, les affirmations ne peuvent pas être officiellement corroborées, mais le cinéaste et documentariste d'OVNI Jeremy Corbell, l'un des plus influents et des plus suivis de l'industrie, affirme que ses affirmations sont légitimes.Ces dernières semaines, on a dit que la conspiration sur les ovnis et la zone 51 était un mythe pour cacher la bombe atomique, mais la vérité est que l'intérêt pour les extraterrestres et les phénomènes paranormaux augmente depuis quelques années. Nous vous avons déjà dit la vérité sur la photographie la plus réaliste d'une soucoupe volante jamais prise ou sur la façon dont le Pentagone prétend rencontrer des ovnis et des phénomènes inexpliqués depuis les années 1930. Alors que nous regardons le ciel à la recherche de la vie, est-ce une bonne idée de dire aux extraterrestres où est la terre ?