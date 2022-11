Pour faire simple ils payent très mal, Gamesindustry a sorti un article qui parle du Crunch et des salaires qui sont appliqué dans le studio japonais.Le salaire moyen est de ¥3.41 million ce qui représente environ $25,000 à l'année pour comparer avec une compagnie de taille similaire comme Atlus, là-bas le salaire moyen est ¥5.2 million ce qui fait $38,000 et c'est difficile de dire que les jeux d'Atlus se vendent mieux que ceux de From Software. Les sources de l'article disent que les salaires de From Software ne sont pas en adéquation avec le coût de la vie à Tokyo.Comment les heures supplémentaires sont-elles rémunérées ? Selon une source, les heures supplémentaires sont "généralement incluses dans le salaire". Après minuit, cependant elle ne sont payé que la moitié du taux horaire habituel.Pour le crunch, c'est un peu la même histoire que pour les autres studios avec le fait que cela dépend des périodes et de ton secteur.Mais les employés semble plutôt content de travailler dans le studio même si la déclaration d'un des employés peut poser question "Il y a beaucoup d'épreuves pour faire les choses correctement, mais si vous surmontez l'obstacle, c'est très satisfaisant. C'est comme si vous aviez vaincu un boss dans Dark Souls."