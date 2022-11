J'ai acheté le jeu Ghostbusters Spirits Unleashed pour y jouer en crossplay avec mon meilleur pote ! Déjà on arrive pas à s'ajouter in game ! J'ai lié mon compte Xbox a Epic Game et mon pote à lier son compte PSN à Epic.



Apparemment c'est peut-être dû à notre avancé dans le jeu ! J'en suis à l'acte 2 mais pas moyen de passer à l'acte 3 ! J'ai fait un bon paquet de partie mais toujours bloqué à l'acte 2 ....