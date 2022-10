Non ne cherchez pas sur votre exemplaire (si toutefois vous l'avez acheté en physique pour ses 70mb sur le disque...) a moins d'habiter au Canada.En effet si vous vivez au Canada ou que vous avez deja importé des jeux canadiens vous savez que les jaquettes sont en anglais et en français.Sauf que le traducteur qui s'est occupé de Call of Duty Modern Warfare 2 à fait une légère boulette sur la version Xbox ayant traduit Xbox par Playstation sur la phrase d'accroche. Lors du prochain pressage cette erreur sera corrigée, mais autant dire que cette jaquette sera sans doute collector dans le futur.

posted the 10/31/2022 at 09:58 AM by guiguif