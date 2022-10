Tops

https://niindo64.com/2022/10/15/top-10-boss-metroid-2d/ Mon article originel

#10. Phantoon (Super Metroid)





Dead Meat by Dead Meat by Zesiul

#9. Serris (Metroid Fusion)





Serris-X by Serris-X by GeoForf

#8. Reine Metroide (Samus Returns)





Metroid II Final Boss HD by Metroid II Final Boss HD by Billysan29

#7. Experiment No. Z-57 (Metroid Dread)





Experiment No. Z-57 By Experiment No. Z-57 By kritken

#6. Nightmare (Metroid Fusion)





Metroid: Nightmare By Metroid: Nightmare By Starshadow76

#5. Ridley (Super Metroid)





Metroid Anniversary fan art By Metroid Anniversary fan art By Noe-Leyva

#4. Kraid (Metroid Dread)





Beauty vs Beast By Beauty vs Beast By Nightblue-art

#3. SA-X (Metroid Fusion)





SA-X by SA-X by KujaryaM

#2. Mother Brain (Super Metroid)





Super Metroid: Final Boss HD By Super Metroid: Final Boss HD By Billysan291

#1. Bec de corbeau / Raven Beak (Metroid Dread)





Metroid Dread - Samus Aran Vs. Raven Beak by Metroid Dread - Samus Aran Vs. Raven Beak by Socrates



Metroid Dread by Metroid Dread by augkim

Et c'est la fin de ce top 10 sur les meilleurs boss des Metroid 2D. Il y en aura certainement un sur ceux des opus 3D, mais tout dépendra d'un "certain jeu". N'hésitez pas à me dire quels boss vous ont marqué vous aussi.