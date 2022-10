La RTX 4080 12GB est une carte graphique fantastique, mais elle n'est pas nommée correctement. Avoir deux GPU avec la désignation 4080 est déroutant pour le consommateur.



Nous annulons donc la RTX 4080 12GB. La RTX 4080 16GB est étonnante et en passe de ravir les joueurs du monde entier le 16 novembre.



Si l'on en croit les files d'attente et l'enthousiasme suscité par la 4090, l'accueil réservé à la 4080 sera impressionnant.

Pour faire face aux critiques de la communauté sur les réseau sociaux,a finalement décidé de fairemarche arrière et ne pas lancer le modèleversion 12 GB.La société nous informe donc via un communiqué que seul le modèle 16 GB sortira comme prévu le mois prochain :La carte sera lancée surement plus tard sous un autre nom (RTX 4070 ? RTX 4060 Ti ?), maintenant on espère àce que le tarif soit revu à la baisse, on rappelle qu'au départdemandait 899 dollars et 1099 eurospour cette carte ce qui est bien évidemment trop élevé pour une RTX xx70/60 Ti.