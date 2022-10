Prévu à l'origine en 2018, le livresortira (enfin) lechez les éditions Pix'n Love.Richement documenté et réalisé en étroite collaboration avec Sega Japan (ce qui en fait un produit officiel), ce livre dense est disponible en précommande à l'adresseau prix de 39,90€.L'édition collector est quant à elle déjà indisponible.Le contenu du livre reviendra sur :- L’histoire de la Dreamcast, des coulisses de sa conception jusqu'à sa commercialisation, illustrée par de nombreux documents encore jamais dévoilés.- Les prototypes et concepts arts de la console.- De Sonic Adventure en passant par Shenmue, Jet Set Radio et autres Skies of Arcadia, découvrez des centaines de documents inédits sur les jeux les plus emblématiques de la console.- Les accessoires officiels.