Les fans de Shenmue qui comptaient sur la voie animée pour avoir une fin a l’œuvre maudite de Yu Suzuki risquent une nouvelle fois d’être déçu: Shenmue the Animation vient d’être retiré d'Adult Swim qui avait co-produit l'anime avec Crunchyroll (ces derniers gardent les droits de diffusions).Jason DeMarco co-creator de Toonami, emission diffusée sur Adult Swim ou passait la serie, annonce qu'il n'y aura probablement pas de saison 2 malgré la bonne audience de la premiere saison.

posted the 09/29/2022 at 05:16 PM by guiguif