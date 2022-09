La suite messieurs dames ! Finalement, j'ai décidé de ne pas attendre ce week-end x)2008 )- Ouais, une égalité...2009)2010)2011)2012)2013)2014)2015)2016)2017)- J'ai choisi aussi de mettre Ça car Get Out est plus thriller que horreur2018 )2019)2020)2021)2022) "Pour l'instant"- C'est plus un thriller mais il a une ambiance assez pesante.Voilà, une bonne grosse liste pas évidente à faire, pour les plus courageux hésitez pas à partager la vôtre !