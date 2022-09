Masaki Norimoto : le scénariste et game designer du premier Valkyrie Profile est créative director sur SO6



Yoshiharu Gotanda : c'était le directeur de Valkyrie Profile et il est scénariste et lead r&d programmer de SO6



Le directeur de SO6, Kentaro Arakawa était un des 3 lead designer de Radiada Stories



Le game designer director du jeu, Shynia Ukawa était un des 3 lead designer de Radiata Stories.



Et la plupart de la team sont des anciens également des premier SO mais ça c'est logique.



Sakuraba à la BO mais ça c'est pas une surprise.

- J'ai bien aimé le système de combat et notamment ses nouveautés (D.U.M.A).



- Les cartes sont plutôt grande même si le jeu reste linéaire.



- Le level design est plutôt sympa sans être exceptionnel (c'est pas Xeno).



- La DA est vraiment belle par moment et les plans au loin (notamment le ciel la nuit avec les planètes, ses multiples couleurs...) j'adore.



- La BO semble de qualité.



- Le premier village du jeu est petit mais a voir par la suite (on peut monter sur les toits par ex même si y a ces foutus murs invisibles a certains endroits).



- Techniquement le jeu tourne très bien en mode qualité sur PS5, mais en mode perf beaucoup moins notamment arrivé à la première plaine (avant ça, ca tournait très bien par contre). Le jeu est plutôt joli par moment et beaucoup moins à d'autres notamment la qualité de l'image, notamment avant la fin de la démo.



- Le scénario démarre plutôt bien dès le début contrairement au 4 et nous mets vite dans le bain. Cinématiques de qualités d'ailleurs.



- Le design des personnages en 3d pour l'instant j'en suis pas fan (alors que les artworks sont superbes), même si je trouve que Albaird est le plus réussi des 3.

Ce sont quelques un des noms qui ressortent au début de la démo:Globalement c'est une démo que j'ai beaucoup apprécié. Après l'énorme déception que fut le 4 pour moi, pas fait le 5, je trouve que le 6 s'en sort plutôt pas mal via cette démo:Bref je jouerai au jeu, peu être day one.