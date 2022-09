Le site di jeu Armed Fantasia toujours en cours de crowdfunding sur Kickstarer a mise a jour sa liste de personnages jouables en devoilant les dernieres recrues.Mercedes RosenbergMercedes est issue d'une ancienne lignée d'alchimistes qui a encore plus d'anciennetée que l'Ordre de la Clé Sacrée. Bien que Mercedes aurait du avoir un bel avenir, elle a perdu toute sa famille dans un massacre qui l'a laissée seule survivante. Malgrés son apparence sophistiqué, elle porte un fort désir de vengeance. Alicia utilise des armes de type canon qui peuvent frapper plusieurs ennemis ou se concentrer sur une seule cible. Elle aime tellement les hommes grands et beaux qu'elle pourrait... les tuer.Sigurd GeiermeierSigurd est un ancien membre de l'Ordre qui y a travaillé pour traquer les hérétiques qui utilisaient les Armes pour le mal. Cependant, un certain incident l'a éloigné de l'église et il y a maintenant une prime sur sa tête. Il dégage toujours l'air d'un animal blessé et il évite de fréquenter les autres. Cependant il defendra de toute son ame les personnes en qui il a confiance. Il utilise des Armes en forme d'épée, avec un style de combat qui se concentre davantage sur la vitesse et la technique. Sigurd est le meilleur dans les combats en tête-à-tête. Il aime manger de l'ochazuke au saumon avec un peu de wasabi et n'aime pas les prunes séchées acides.Soleil AinsleySoleil fait partie d'un groupe de chasseurs de monstres qui vit dans un village caché. Elle voulait juste vivre une vie paisible mais son oncle l'a envoyée dans le désert pour lui faire voir plus du monde. Elle a une personnalité prudente et introvertie. Afin d'éviter tout conflit avec la team, elle ne dit pas grand-chose. Mais quand elle veut dire quelque chose de difficile, elle le dit sous prétexte qu'elle le traduit pour Strisc, son animal de compagnie qui comprend le langage humain. Elle utilise des Armes de type gantelet et des arts martiaux, et elle peut appliquer des malus. Soleil aime les bonbons et le chocolat marbré.Pour plus d'artworks et en meilleures qualités, le site officiel: https://wildbunchproductions.co.jp/#character