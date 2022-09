Non pas qu'il y avait beaucoup de doutes, mais j'ai confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est bien réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C'est l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games.

Schreier :