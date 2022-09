Resident Evil Village en revanche donne une impression tout autre. On est pour tout dire tout simplement stupéfait de voir le titre tourner dans sa version VR sans presque aucun sacrifice graphique apparent par rapport à la version PS5 "plate" du jeu. Il est particulièrement saisissant de pouvoir admirer les intérieurs baroques du château Dimitrescu grandeur nature, dans tout leur luxe de détails, avec leurs éclairages ultra-sophistiqués conservés intacts

On ne surprendra cependant personne en disant que le plus grand choc graphique nous a été procuré par Horizon: Call of the Mountain. Conçu dès sa phase de préproduction comme une exclusivité PlayStation VR2, le titre exploite tous les outils et toutes les ressources mis à sa disposition par le casque et la PS5 pour en mettre plein la vue. Végétation d'une densité ahurissante, diffraction de la lumière dans l'eau, machines ultra-détaillées… On n'a tout simplement jamais connu pareil dépaysement en réalité virtuelle.

