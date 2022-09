Personnellement je l'ai trouvé bien en terme de qualité et quantité (vraiment beaucoup de jeux qui vont sortir cette fin d'année, notamment des RPG)



Mais assez mince au niveau des grosses annonces attendues autour de la collection Zelda et Metroid notamment ce qui fait que je suis mitigé dans l'ensemble. Disons qu'on attend a chaque fois quelque chose la dessus (car beaucoup de rumeurs) et ce n'est jamais annoncé...



Et ce malgré la date + titre de BOTW2 et l'annonce du nouveau Fire Emblem qui fait plaisir !



Mais bon dans l'ensemble je ne peux pas dire pour ma part que ce n'est pas un bon Nintendo Direct, qui a d'ailleurs été très rythmé. Juste que les dernières rumeurs n'ont pas été confirmées :/