Tout est dans le titre !Personnellement j'adore refaire mes jeux favoris, mais je ne sais pas si c'est le cas de tous.Pour ma part en 1er vient la saga Batman Arkham :Qui je trouve est le genre parfait pour être rejouable, le rythme est soutenu du début a la fin, pas trop court, pas trop long, pas trop grand sans être non plus " jeu couloir"J'ai du faire Arkham Asylum et City 7 ou 8 fois x) et Origins/Knight 4/5 fois.D'ailleurs je m'apprête a tous les refaire (et ce n'est pas par rapport a la sortie de Gotham Knights)Ensuite vient Resident Evil 4 qu'on ne présente plusLa encore je l'ai fais 7 ou 8 fois facilement, il faut dire que c'est un jeu qui se prête très bien a la rejouabilité du fait de son gameplay, des bonus et du challenge.Après viendrait le 1er Bioshock que j'ai du faire 4 fois, la saga Mass Effect 3 fois, la aussi une saga qui se prête bien a la rejouabilité du aux différents choix narratifs, mais du fait de sa longueur, je ne l'ai jamais encore fait + de 3 fois entièrement.Ensuite il y'a énormément de jeux que j'ai fais au moins 2 fois (Mario 64, The Witcher 3, Until Dawn, la saga Prince of Persia des sables du temps) mais ce serait trop long pour tous les citerCurieux de voir pour vous !