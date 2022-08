Salut tout le monde comme vous le savez sûrement Nintendo a annoncé la fermeture prochaine des stores Wii u et 3ds.



A partir de ce soir le 29 août, il ne sera plus possible d'approvisionner les portefeuilles de ces machines.



Ma question est la suivante pour les mieux renseigné d'entre vous, sera-t-il toujours possible de passer par le portefeuille Switch en l'approvisionant pour faire l'acquisition de jeux entre demain et mars 2023?