Bonjour à tous,Je suis le développeur de Mystical Conquests, un jeu de stratégie fantastique au tour par tour que je viens tout juste d'annoncer.Le jeu est conçu avant tout pour être joué en solo et en coop. Il y aura plusieurs scénarios avec chacun un boss et des mécaniques différentes qu'il faudra vaincre pour gagner la partie.Si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires.Et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez être tenu au courant de l'avancement des développements, je vous encourage à l'ajoutez à votre liste de souhait Steam : https://store.steampowered.com/app/2108270Merci de m'avoir lu jusqu'ici et bonne journée à tous !