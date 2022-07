JVLive

C’est une mise à jour des données du «Project Oregon» de Steam DB, qui vient de mettre le feu aux poudres en suggérant que le jeu serait désormais compatible avec le Steam Deck. Il se pourrait donc bien que Returnal débarque nativement sur la console (ou PC, comme vous voulez) portable de Valve, ce qui serait une excellente nouvelle pour les possesseurs de la machine.Mais pour l’heure, Sony n’a absolument rien partagé sur ce possible portage, les seuls jeux exclusifs PlayStation qui ont été confirmés sur PC sont Marvel’s Spider-Man Remastered, Uncharted Legacy of Thieves Collection et le prochain The Last of Us Part 1.