Bon je viens de télécharger ce petit rogue lite très sympa. Le problème c'est qu'il n'y a personne en ligne pour jouer à plusieurs, et clairement si tu n'es au moins 2 c'est chaud. Il est en promo sur le ps store à 9euros en ce moment. Il y en a qu'ils l'ont et souhaitent faire du multi online?

posted the 07/26/2022 at 07:51 PM by celebenoit84