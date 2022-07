Voilà qui va causer encore des moqueries, mais sachez qu'après le fiasco des précommandes du collector de Xenoblade 3 sur le My Nintendo Store américain (des serveurs surchargés occasionnant des lag et autre bug), voilà que Nintendo Europe de leur coté repousse une nouvelle fois l'ouverture des précommandes sur notre Nintendo Store local, cette fois pour septembre, prévu initialement pour "fin juillet" (quand en Amérique ils s'y sont prit le mois dernier).Nintendo Europe permettra néanmoins aux intéressés de commander le jeu seul pour la sortie la semaine prochaine pour ensuite déduire le restant une fois le collector disponible le mois prochain.

posted the 07/18/2022 at 12:25 PM by masharu