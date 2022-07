Apres le fiasco du film de 2017, Netflix retentera le coup avec cette fois une serie live qui devrait en toute logique ne pas être la suite du film.Néanmoins les choses devraient "normalement" un peu mieux se passer puisque ce sont les freres Duffer, les createurs de Stranger Things, qui s'en occuperont via leur maison de production Upside Down Pictures.

Who likes this ?

posted the 07/07/2022 at 09:18 AM by guiguif