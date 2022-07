Shuntaro Furukawa : Même si la continuité de nos activités est entravée par une catastrophe naturelle, telle qu'un tremblement de terre, ou par une maladie infectieuse dangereuse, hautement contagieuse et susceptible de provoquer un état pathologique grave, nous disposons d'un plan d'intervention documenté et avons mis en œuvre diverses mesures proactives afin de pouvoir rétablir les activités le plus rapidement possible.



Si une catastrophe se produit, nous réunirons un comité d'intervention en cas de catastrophe, dirigé par le président, qui agira pour confirmer la sécurité de nos employés, protéger l'intégrité des biens de l'entreprise et sécuriser le personnel et les systèmes de communication pour l'effort de rétablissement. Dans le cadre de nos activités de développement, des sauvegardes sont régulièrement effectuées pour les informations critiques telles que les données des jeux en cours de développement. Cela nous permet de restaurer les données le plus rapidement possible en cas de problème. Dans le domaine de la fabrication, nous essayons de réduire le risque global en dispersant les opérations entre plusieurs sous-traitants chaque fois que cela est possible. Cela nous permet d'atténuer l'impact sur la fabrication et l'approvisionnement en matériaux au cas où les installations d'un partenaire de fabrication seraient endommagées.



En ce qui concerne les opérations commerciales individuelles, nous nous sommes toujours efforcés d'assurer la bonne continuité des activités en revoyant constamment nos priorités en cas d'urgence et en préparant des plans d'action pour chaque département en temps normal. Nous entreprenons également des formations de réponse aux catastrophes, si nécessaire.



Nous continuerons à accorder une attention particulière à la mise en place d'un PCA optimal en fonction du développement de nos activités.

Furukawa : D'un point de vue réaliste, il serait difficile de développer des remakes ou des suites pour tous les titres Nintendo que vous avez demandés, mais nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants que nos fans continuent à les attendre avec impatience.



Shinya Takahashi : Nous réfléchissons toujours, dans une perspective large, à la manière de rendre les nouveaux titres et les remakes agréables pour de nombreux consommateurs. À titre d'exemple, une question a été posée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (pour le 79e exercice fiscal qui s'est tenu en 2019) pour savoir si nous avions des projets de remake de la série Famicom Detective Club. Par hasard, nous avions effectivement des plans à ce moment-là pour refaire cette même série. Je ne peux pas discuter si nous avons des projets de remake d'un titre spécifique, mais lorsque nous développons nos jeux, nous envisageons constamment toutes sortes de possibilités pour créer du plaisir pour les consommateurs.

Furukawa : Nous sommes conscients qu'afin de parvenir à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous devons créer des méthodes de travail qui répondent aux besoins de chaque individu et qui fonctionnent pour lui. Pour offrir un environnement de travail diversifié, nous avons introduit un horaire de travail flexible et avons mis en place des politiques qui encouragent l'utilisation des congés payés. Nous avons également progressé dans certaines initiatives, notamment en améliorant les avantages offerts aux employés temporaires, en autorisant les emplois secondaires et à temps partiel, et en développant davantage les structures existantes pour la garde d'enfants et les soins.



Nous avons également supprimé les uniformes spécifiques aux employées il y a plusieurs années et, à partir de cette année, nous sommes passés à un code vestimentaire plus souple qui permet aux employés de choisir des vêtements adaptés à leur lieu de travail. Vous pouvez voir des employés portant des vestes avec le logo Nintendo dans les articles de presse. Nous conservons ces vestes pour nous rappeler que Nintendo est une entreprise qui crée des produits. Nous discutons également de stratégies visant à promouvoir la participation active des femmes sur le lieu de travail.



[...] Nous sommes conscients qu'il reste de nombreux problèmes à résoudre, comme augmenter le nombre de femmes cadres au Japon, c'est pourquoi ce sujet fait l'objet de discussions fréquentes au sein de la direction. Nous continuerons à nous efforcer de créer un environnement de travail dans lequel les employés d'origines et d'identités diverses peuvent jouer un rôle plus actif.



Shihgeru Miyamoto: Merci de poser une question aussi importante.



Lorsque nous avons commencé à créer des jeux, notre équipe ne comptait que quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, nous travaillons avec des milliers de personnes. Cependant, même si le nombre de personnes travaillant ensemble augmente, je pense qu'il est toujours très important que chaque membre de l'équipe soit engagé. Je pense qu'une équipe fonctionne mieux lorsque chacun de ses membres comprend son rôle, et il incombe aux directeurs de jeu de veiller à ce que ce soit le cas pendant le développement. Permettre un engagement actif quotidien dans son travail revient également à apporter un soutien émotionnel à chaque membre de l'équipe.



En outre, les rôles deviennent souvent plus divisés à mesure que les entreprises et les organisations se développent. Cependant, chez Nintendo, nous encourageons les gens à agir au-delà de leurs rôles, tout en regardant la situation dans son ensemble. Nous le faisons parce que lorsque vous essayez de nouvelles choses, la façon dont vous avez toujours fait les choses auparavant peut ne plus fonctionner, et il est toujours préférable de s'entraîner à commencer quelque chose à partir de zéro. Je pense que cela fait partie de l'ADN de Nintendo. Chaque année, je donne une conférence à nos nouveaux employés fraîchement sortis de l'université et à nos employés en milieu de carrière qui viennent de rejoindre Nintendo. Dans cette conférence, nous parlons de choses comme l'ADN de Nintendo et de nos façons uniques de nous engager dans le travail.

Furukawa : Nous prenons diverses initiatives pour faire face aux menaces et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l'information. Pour les services que nous fournissons, les initiatives comprennent la coopération avec des spécialistes externes et la réalisation de diagnostics pour vérifier les problèmes de sécurité. En outre, dans le cadre de notre système interne de sécurité de l'information, nous avons introduit le système de gestion de la sécurité de l'information en 2017 et avons mis en place notre comité de sécurité de l'information. Des politiques de gestion de l'information ont été établies, et nous avons adopté des contre-mesures physiques et techniques. En outre, nous nous efforçons de sensibiliser nos employés à la sécurité de l'information par le biais de formations et d'autres moyens.

Furukawa : Le fournisseur de paiement du Nintendo eShop (qui gère le commerce numérique) en Russie ayant suspendu les transactions en roubles russes, le Nintendo eShop russe est en mode maintenance depuis le 4 mars. De plus, en raison de la suspension des opérations du Nintendo eShop et des difficultés logistiques, pour le moment, nous n'expédions aucun produit, y compris les produits physiques, en Russie. Nous ne discuterons pas du montant précis de l'impact, mais ce problème a un effet négligeable sur nos résultats financiers globaux puisque les ventes en Russie ne représentent qu'une petite partie des ventes globales du groupe Nintendo.



Satoru Shibata : En ce qui concerne les affaires dans la région de la Russie, nous réfléchissons sérieusement à la façon de gérer cela à l'avenir, à la lumière de l'évolution des affaires mondiales. En Europe, comme dans d'autres régions, les ventes de Nintendo Switch continuent d'être stables, même en entrant dans sa sixième année, et l'intérêt des consommateurs est élevé. Bien que des changements dans l'environnement comme la situation en Ukraine et l'inflation mondiale existent, ces facteurs n'ont pas beaucoup affecté la progression de l'activité de la Nintendo Switch en Europe.

Désormais publique, voici quelques réponses traduites en anglais par Nintendo lors de leur 82e assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue la semaine dernière. Réponses données par Shuntaro Furukawa, le PDG actuel de Nintendo, ainsi que quelques membres du conseil.