L'adaptation du manga Bastard!! devoile aujourd'hui son opening chanté par Coldrain qu'on a deja pu entendre sur Fire Force, Hajime no Ippo ou encore Rainbow.La premiere partie (13 episodes) sortira sur Netflix le 30 Juin, soit demain.

posted the 06/29/2022 at 12:12 PM by guiguif