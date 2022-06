(Langues : Anglais / Allemand / Français / Japonais / Chinois / Coréen) (Langues : Anglais / Allemand / Français / Japonais / Chinois / Coréen)

Pocky la jeune prêtresse et Rocky le raton laveur sont de nouveau réunis dans le dernier titre de la célèbre série de jeux de tir ! Le Manteau Noir maléfique attaque, et Pocky et Rocky doivent à nouveau faire équipe, cette fois avec de nouveaux amis pour relever les défis à venir ! Avec 8 niveaux d'action au rythme effréné, vous aurez fort à faire avec des ennemis effrayants, des boss imposants et de nombreux rebondissements !Pocky & Rocky Reshrined est un jeu de tir à défilement multidirectionnel dans le style classique 16 bits avec de meilleurs graphismes, un son amélioré et encore plus de fun ! Le jeu est présenté dans une vue du dessus et propose un mode solo et un mode coopératif. Les aventures de Pocky et Rocky sont de retour !