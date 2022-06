Moi, je sais pas vous mais j'adore la mythologie, qu'elle soit grecque, nordique, égyptienne etc c'est d'ailleurs pour ça que j'adore les God of War ou autre jeux parlant de mythologie. Aujourd'hui, passons en revu 10 monstres saisissant mais aussi terrifiant de la mythologie grecque !10)- L'hydre est un genre de "dragon/serpent des mers gigantesque. Elle possède 9, 5 voir des centaines de têtes ca dépend les représentation et dont une seule ne peut pas repoussée si on la tranche. C'est d'ailleurs cette même tête qui commande toutes les autres. il faudra trouver la bonne. Seul Hercule a réussi à vaincre L'hydre, ça faisait parti de ses 12 travaux. Tous les autres qui ont essayer on péri, bon ya Kratos aussi mais ça c'est une autre histoire...9)- Le minotaure est une créature mi homme mi taureau. Elle née d'une malédiction suite à la trahison d'un Dieu. Le Minotaure est enfermé dans le labyrinthe par Dédale et massacre toutes les personnes qui osent s'y aventurer. Il est non seulement prisonnier mais aussi gardien du Labyrinthe.8 )- La Chimère est une créature à tête de lion, queue de serpent, corps d'homme et pattes de bouc, cependant ses représentations peuvent varier. C'est une créature extrêmement puissante qui peut cracher du feu, et même du venin avec sa queue de serpent. La Chimère était considérée comme un mauvais présage, le simple fait de rêver de cette créature signifiait que quelques chose de mauvais aller se produire. Elle fut néanmoins terrassée par un héros grecque, protégé d'Athéna qui avec l'aide de pégase, vaint la créature.7)- Un chien à trois têtes dont son rôle est de garder la porte qui mène au Enfer, Royaume d'Hadès dans la mythologie grecque. Les 3 têtes signifie une époque, passé, présent et futur. Ce chien était le frère du Lion de Némée, de L'hydre de Lerne et de la Chimère.Cerbère à pour but "d'accueillir" les âmes damnés aux Enfers, mais également de les empêcher d'en sortir. Il n'obéit qu'à Hadès. Cependant, il fut déjà trompé, notamment par Orphée venu libérer sa bien aimée aux enfers. Hercule également qui avait pour ordre de capturer le chien et qui faisait parti de ses 12 travaux.6)- Créatures souvent à l'apparence féminine, les gorgones sont des monstres qui peuvent pétrifier les mortels et les changer en pierre pour toujours. Elles ont des cheveux avec des serpents. Des 3 sœurs, seule Méduse est mortelle. Auparavant, Méduse était une très belle femme dont Poséidon tomba amoureux, mais Athéna jalouse, maudis Méduse et la transforma en une créature repoussante et mortelle.5)- Un Lion puissant et féroce qui ravage dans la mythologie grecque la région de Némée qui représente son nom. Sa fourrure était impénétrable, donc quasi invincible face aux hommes. Il fut néanmoins terrasser par Hercule ou Héracles comme vous voulez et faisait d'ailleurs parti de ses 12 travaux. Il est le fils de Typhon, père de tous les monstres.4)- Femme de Typhon, elle est la mère de tous les monstres dans la mythologie grecque comme le lion de Némée, les gorgones, Chimère etc... Elle est souvent représenté comme mi envoûtante mi repoussante. Envoûtante pour attirer les hommes et pouvoir les manger sans demander son reste. Elle fut de nombreuses victimes mais bien que incapable de vieillir, elle était néanmoins mortelle. Héra, envoya un géantdu nom d'Argos la tuer pendant son sommeil, ce qu'il réussit à faire bien qu'une autre version de sa mort est également évoquée mais pour ça, je vous laisse avec la vidéo.3)- Impossible de parler d'Echidna sans mentionner son "mari" Typhon. Il est le créateur comme sa femme de toutes les créatures mythique et dangereuse de la mythologie grecque. Il est considéré comme le monstre le plus puissant de la mythologie grecque, d'un pouvoir et d'une énergie destructrice sans commune mesure. Seul Zeus égale ses pouvoirs.Typhon, en plus d'être le père de tous les monstres est également un Dieu. Il affronta Zeus dont il ressorti vainqueur en lui arrachant les tendons. Néanmoins, le Dieu des Dieux se fie aider par Hermès qui lui redonna ses tendons. Zeus, dans sa colère, fit s'abattre une pluie d'éclair sur le monstre qui le terrassa, et l'emprisonna sous une montagne, le piégant ainsi pour l'éternité. Une autre version est que Zeus emprisonna Typhon au fin fond du Tartare (pas le fromage) pour avoir osé se dresser contre lui.3 Bis )A ne pas confondre avec le Sphynx de la mythologie égyptienne, l'un est une femme dans la mythologie grecque et l'autre un homme, de plus le sphynx de la mythologie égyptienne ne possède pas d'aile. Elle est connu dans la mythologie grecque pour sa tête de femme, ses ailes et ses pattes de lion ou de chèvre car ça peut varier.Le Sphynx est le poseur de devinette, toute plus difficile les unes que les autres et qui se fait un malin plaisir en tuant les mortels qui répondent mal. Quand il ne pose pas de devinette, le Sphynx se pose en haut d'un rocher, guettant les humains et potentiellement ses prochaines victimes... Seul Œdipe réussi à répondre juste à l'une des devinette posé par la créature. Celle ci, désespérée, croyant ne pouvant être vaincu, se suicida en s'écrasant contre un rocher.Œdipe fut accueilli chez lui en héros. A notez que les grecques se sont grandement inspiré du Sphynx de la M égyptienne, plus vieux.2)- Très connu, ce sont des créatures hideuse à tête de femme dans le corps d'un oiseau, et dont les griffes sont acérées. Les harpies étaient considérés comme les esprits du vent, et annoncer mauvais présage et vent destructeur. Ont dit d'elle qu'elles ne sont jamais rassasié, et piquent la nourriture de tous les êtres vivants qu'elles croisent. Bref, de vraies saletés en somme...1)Bien qu'ils n'apparaissent pas uniquement dans la mythologie grecque, il est une créature le plus souvent décrit avec le corps d'un lion, et la tête, le torse et les ailes d'un aigle.Auparavant décrite comme une créature agressive et mortelle pour quiconque approcher son territoire, avec le temps, celle ci fut associé à la royauté. Ses origines remontent à l'Antiquité. Elles ont également servis de moyens de transport à la manière de Pégase, pour les dieux. Tantôt décris comme un animal agressif attaquant les chevaux et les marchands, il est également symbole de puissance, de sagesse et de nombreux blason lors des batailles abordent le symbole du Griffon. A l'époque, on croyait même que la créature était réelle....Voilà, j'espère que ce top sur la mythologie grecque vous aura plu. Bien évidemment, ils existent bien plus de créature que ça mais bon vous comprenez bien que je vais pas non plus tout vous montrer en un seul article.Pourquoi pas une prochaine fois ? Je vais également faire d'autre top de ce genre sur différentes mythologie comme nordique ou égyptienne. Sans oublier bien sûr mes tops consacré au JV mais bon, ça fait du bien de changer un peu de temps en temps. Bon dimanche et bonne fêtes à tous les papas