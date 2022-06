Tetsuya Nomura a été interviewé par Game Informer, voici ce qu'il en ressort:- Le jeu se concentrera sur la disparition de Sora et il n'est pas sur qu'il y aura la place pour explorer le lore des personnages secondaires.- Pour lui Sora est beaucoup trop important pour la serie, sans lui ça serait la fin des épisodes numérotés- Il rassure les joueurs sceptiques du manque de contenu Disney en repondant qu'il y aura bien "quelques" mondes Disney.- La ville de Quadratum aperçu dans le trailer devrait servir de hub entre les différents mondes.- Bien qu'il comprenne la déception des fans face au manque de personnages provenant de Final Fantasy dans le 3, il dit qu'il y a désormais tellement de personnages originaux dans la saga Kingdom Hearts qu'il est difficile de trouver une place pour ceux de FF.Il ne promet rien non plus a ce sujet pour le 4.

posted the 06/15/2022 at 11:49 AM by guiguif