L'info est passé inaperçu mais cela fait maintenant 2 mois que le Ninja Gaiden-like de From Software a été supprimé de Steam sans explication de l'editeur qui en a lui même fait la demande (perte des droits ?).Le seul moyen de le recuperer est de passer par ce site de vente de clés https://www.greenmangaming.com/fr/games/ninja-blade-steam/ Un jeu sympathique pour les fans en manque de jeux de Ninja malgre le nombre de QTE ("c'etait la mode a l'epoque") et que j'ai decouvert il y a peu sur 360. Malheureusement ce dernier n'est pas retro One/SX.

posted the 06/04/2022 at 04:37 PM by guiguif