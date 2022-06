Alors que toutes les exclus Sony et Microsoft y finissent tôt ou tard ?



Pourquoi Nintendo est si réticent à porter Pokémon, Mario, Zelda et tous les autres sur PC ?



Pourquoi ils tiennent à rester dans leur bulle ?Ils sont trop conservateur ? Ils tiennent à garder le contrôle absolu de leur jeux ? Le PC c'est trop puissant pour eux ?

Ils aiment pas leur communauté qui feraient des mods sur leur jeux ? Alors que Nintendo voit juste ses fans comme des consommateurs.



Ou alors ils tiennent à la plus value de leur jeux qui doivent pas être vendu à - 75 % sur Steam ?



Sérieusement c'est quoi qui les coince ?