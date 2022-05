Hello les gamekoïtes,Pour l'histoire, j'ai acheté FF 7 Intergrade PS5 en occaz chez escomania: d'une je constate avec surprise que le DLC de Yuffie n'est pas inclus dans le jeu mais est sur un code à part... et de deux évidemment celui-ci était déjà utilisé. Bien deg.Bref, je me dis tant pis pour une fois pas de "fuck le démat" qui tienne je vais raquer 20 boules, comme un gros pigeon que je suis, pour le DLC sur le PS STORE.Et là ! je vois que celui-ci apparait comme "non disponible" avec un message qui indique qu'il faut posséder le jeu "FF7 REMAKE" pour pouvoir l'acheter L O L... avouez que c'est cocasse.Bon je me dis que c'est surement un bug technique du coup je contacte la hotline de Square Enix pour leur expliquer mon problème et voici donc leur réponse:"Nous vous recontactons concernant votre problème pour acheter le DLC InterMission sur le PSN Store.Malheureusement, aprés vérification, les versions physiques du jeu sont vendus avec un code du DLC qui leurs sont propres.C'est à dire que chaque boite de jeu a son code de DLC qui lui est liéeVoilà donc une nouvelle pratique de merde propulsée par SE: l'impossibilité maintenant d'acheter un DLC si vous achetez la version boite du jeu, sérieux...En gros non seulement SE assume totalement ne plus en avoir rien à foutre des joueurs qui achètent encore leur jeux en boite mais en plus leur fait un joli doigt s'ils l'achètent en occaz en leur promettant de profiter d'un contenu dont ils ne pourrons en fait pas avoir accès même après l'achat du dit jeuVous voilà prévenu.