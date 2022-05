Les fans du manga de Yoshiro Togashi seront contents d'apprendre qu'Hunter X Hunter reprendra... un jour... avec quatres nouveaux chapitres, le dernier datant de Novembre de 2018.Au passage Y.Togashi s'est ouvert un compte Twitter et a déjà reçu environs 700 000 likes sur son premier post en l'espace de 9 heures.L'adresse: https://twitter.com/Un4v5s8bgsVk9Xp

posted the 05/24/2022 at 06:40 PM by guiguif