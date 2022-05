Alors qu'on est toujours en attente d'une video de gameplay, Sega a déclaré qu'il visait des notes élevées pour Sonic Frontiers qui sortira en fin d'année.Interrogés lors d'une session de questions-réponses d'analystes et d'investisseurs sur la qualité du jeu et si ils visaient de gros scores sur des sites tel que Metacritic, le PDG de Sega Sammy Haruki Satomi et le directeur financier Koichi Fukazawa ont confirmé que c'était le cas."Nous avons fixé des objectifs internes car la corrélation entre les notes et les ventes est élevée en Europe et en Amérique du Nord.Si le jeu obtient un score élevé, il peut devenir un jeu incontournable et générer une synergie avec les ventes, nous travaillons donc actuellement dur pour améliorer la qualité du jeu en vue de ses ventes pour la saison des fêtes."Le chef de Sonic Team, Takashi Iizuka , a déclaré qu'il aimerait que Frontiers ait le même impact durable que Sonic Adventure.