Nouveau top n'ayant pas eu le temps ce week-end, je profite d'aujourd'hui pour vous faire la première partie de ce top qui sera en deux parties ! A savoir un top 27 des meilleurs jeux de plateforme par année, bien évidemment subjectif !- Un chef d'œuvre de la plate-forme et le meilleur de la trilogie SNES pour moi !- Lui, on ne le présente plus...- Le marsupial mérité bien sa petite place dans mon top, surtout qu'il s'avère plus complet et varier que l'épisode précédent.- On la souvent comparé à Mario 64, certains le préfèrent même à ce dernier et à raison, c'est un excellent jeu de plateforme.- Seul opus de DK en 3D, il se révèle excellent bien qu'un peu trop de collectible à choper...- Concurrent de Crash et Mario, le petit dragon violet méritait bien sa place !- Après Crash, ND nous livre un nouveau chef d'œuvre de la plate-forme !- Pas mon opus 3D préféré mais il reste malgré tout un incontournable de la Gamecube.- Bon là on est un peu plus dans l'action aventure et la plate-forme que juste plate-forme mais bon... Je le le compte quand même car yen a malgré tout pas mal !- Excellent jeu de plateforme et d'aventure sur la Ps2- Le meilleur de la trilogie pour moi, je l'ai finis pas mal de fois !- Excellent jeu de plateforme sortit sur DS !- La Wii à trouvé son maître de la plate-forme 3D.Voilà pour la première partie, la suite et la fin dans la semaine ou ce week-end au plus tard !