MAPPA 2020 vs MAPPA 2022

Avant de passer à la critique pure et dure, je souhaite. Le principe d’une saison FINALE, c’est bien de FINIR une série en cours non ? Dans ce cas, pourquoi faut-il que ça prenne? Autant ça me pose moins de soucis (même si ça reste très frustrant) quand une saison numérotée est coupée en deux et espacée de quelques mois comme pour la S3. Mais là c’est se moquer du monde. Dès 2020, et maintenant on apprend qu’il faudra encore attendre jusqu’à 2023 pour que ceux qui ne suivent que l’anime puissent en voir le bout ? C’est usant à force.Ceci ditqui ruinerait l'œuvre d’origine. D’autant plus qu’avec les conditions de travail déjà très difficiles chez. Personne n’aurait été gagnant dans cette affaire. Ni le studio, ni les spectateurs. Mais il aurait fallu être honnête dès le départ du côté des producteurs avec l'appellation de cet arc final qui techniquement regroupe la S4, la S5 et bientôt la S6.Les premiers essais desur cet anime dans la première partie furent. À cause d'un style d'animation qui changeait nettement de ce quefaisait durant les trois premières saisons. Me concernant, j'avais trouvé ça correct, même si moins impactant et assez inégal.Avec cette seconde partie, il est indéniable que des efforts ont été faits. D'abord en termes deavec des personnages et des Titans plus détaillés et mieux animés. Lede ces derniers a également été amélioré même si rien ne vaudra la bonne vieille 2D à mon goût. Je me suis même remis à prendre mon pied sur les. Laa également changée avec la quasi disparition de ce "filtre sépia" pour laisser place à des couleurs un peu plus chatoyantes.Si le studio continue sur cette lancée, la partie finale risque d'être spectaculaire. Mais mon plus grand souhait au-delà de la qualité visuelle, estLa sortie d'unest toujours un événement. Celui de la première partie était pas mal même si assez déroutant. Et dans le nouveau chanté par le groupeil y a tout ce que j'aime. Leà l'écran, du bon gros, et. Pour moi il se situe dans le top 3 juste derrière les openings 1 et 3.D'ailleurs en parlant de musique, j'ai énormément apprécié levers les derniers épisodes. Avec des musiques issues des premières saisons.Alors que quatre années s’étaient écoulées entre la S3 et la S4, cette seconde partie reprend pile là où la première nous avait laissé. Avec unsuite à une attaque "suicide" deEt unau sein du District dePour un match retour contre l'arméequi avait été décimée lors du massacre deet surtout contre ce bon vieuxqui m'aura fait de la peine dans ce nouvel arc. Une fin de saison assezqui manquait d'impact et d'un bon gros cliffhanger.. Plus précisément à un moment clé auquel je reviendrai un peu plus bas.Cette seconde partie commença assez fort. En particulier à partir depour les deux camps. Avec d'un côtéqui a poussé son fameux cri et. Parmi eux ce cherqui aura sauvé la mise au trio d'origine à de nombreuses reprises. Etqui avait ingurgité accidentellement le vin interdit. On aurait presque pu croire qu'il dissuaderaitde commettre l’irréparable, mais en vain. Je ne suis pas prêt d'oublieravec sa main tendue vers uneà qui il venait tout juste de déclarer sa flamme.Là où ce fut également déchirant (et au sens littéral), c'est du côté des membres originels du bataillon d'exploration et dequi ont dû assister impuissants à ladurant une séquence très stylisée. Une démonstration de force que l'on doit à unedéfinitivement inarrêtable et qui auradans le bon sens. Même si sans surprise ça ne suffira pas. Puisque le contact entre les deux frères a eu lieu de justesse. Certainement pas pour le meilleur, assurément pour le pire.Vient ensuite. Qui est à date, le meilleur de toute la série et peut-être même. Et ce simplement grâce à sa narration.Cet épisode est à la foisde tous les événements survenus dans la trame depuis la toute première saison. Dit ainsi ça paraît bizarre, mais tout prend son sens durant lequi se déroule dansRacontant les souvenirs du pèrecelui qu'on pensait être à l'origine de tout ce bazar. Alors qu'en réalité, c'est ldu futur (du point de vue deCe dernier n'ayant pas pu se résoudre de lui-même à massacrer la famille royale.Quand j'avais lu ce passage dans les chapitres parus il y a quelques années, ça m'avait retourné la tête. Comment imaginer? C'est du pur génie. J'avais déjà dit dans d'anciennes critiques que l'auteur. Voilà une preuve de plus avec ce plot-twist légendaire. Tout était parfaitement calculé dès le départ.La dernière fois qu'une révélation m'avait autant marqué dans son déroulement, c'était durant la S2 du temps oùétait encore aux commandes. Lorsquedans le plus grand des calmes. Rien que d'y penser j'en ai encore des frissons.Et j'en profite pourqui ont fait un travail monstrueux durant cette saison. En particulieretrespectivement les interprèteset. Ils ont un talent fou pour transmettre autant d'énergie et d'émotions par leur voix.Mais la masterclass ne s'arrête pas là. Car après un épisode 19 poignant, un épisode 20 historique, vientpour la suite des événements et riche en révélations sur les origines du monde.Dans la première partie de cet épisode, on apprend via un flashback (un vrai cette fois-ci) qu', la personne qui est à l'origine de l'existence même des titans, est très. Dans sa forme humaine, on nous décrit en réalité une femme faible, frêle, et totalement esclave d'un roi tyrannique. C'est sans nul doute. Une souffrance qui perdurera même après sa mort puisque bloquée dansdepuis des millénaires à sculpter des Titans, seule.Cette condition de vie ne laissera pasinsensiblede ses chaînes et tourments. Chose que personne n'avait encore jamais fait avant lui. Ce qui lui permettra de gagner définitivement la confianceet surtout d’acquérir le pouvoir ultime.Ce pouvoir étant celui du. Lui permettant de déclencher leque tous redoutaient, et qui selon moi. Le tout durantavec la transformation hors normes de l'ex-Titan Assaillantsuivi de sonterrifiant confirmant son véritable but.Difficile d'imaginer un pire scénario. Celui où le personnage principal de cette œuvre,. Et le plus effrayant c'estn'agit même pas sous le coup de la folie. Il est parfaitement lucide et savait pertinemment qu'il allait devoir perpétrer le pire génocide de tous les temps. Le seul et unique moyen d'obtenir la "liberté" qu'il convoitait tant.Les membres originels du, ne se seront jamais autant endurcis que durant cette seconde partie. À commencer parqui est un. Dans le sens où on revoit nos gaillards découper des colosses par dizaines. À la seule différence que les. Ce qui change dramatiquement la donne pour cette fois.Puis les, rassemblant sous la même bannière tous ceux qui n'ont cessé de s'affronter depuis le début de l'histoire. Chose qui aurait clairement été. Avec parmi eux une certaine, lelaissée en plan depuis la fin de la S1, et qui nous a fait un come-back plutôt en douceur.Tous ont été contraints de s'unir face à la menace ultime que représenteet ses fanatiques de. L'occasion pour ces ennemis d'hier et alliés d'aujourd'hui deà chacun. Et de mettre les points (et les poings dans le cas deface àsur les i avant le grand final.Suite à ça, les ex-membres du bataillon ont dû passer un cap sans précédent à l'épisode 26. Qui fut, mais sous leur forme humaine. Ce qui a donné lieu à une scène poignante avecet unréduit violemment au silence paretqu'ils ont été contraints d'éliminer. Le genre de situation qui ne laisse que peu de place à l'hésitation et aux sentiments. C'est tué ou être tué. Et ça, la terrifiantel'a très vite compris en provoquant à elle seule. Heureusement pour lesqueétait hors course..Et enfin changement total d'ambiance avec le. Qui semble hors du temps tant il transpire la. Du moins au début. Un épisode quimême si je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de l'avoir placé ici. Ce flashback nous fait profiter des derniers moments de liesse de la brigade, de revoir cette chèreet de. L'atmosphère des premières saisons est là et ça rend nostalgique.Puis vient le dur retour à la réalité avecdurant une scène incroyable. Là on est sur une fin de saison qui en envoie. Le grand terrassement commence réellement et c'esttel qu'on le connait.Et très sincèrement, je commence àpar la suite. Car normalement, l'épisode qui est censé suivre (et qui devrait être le premier de la partie 3) devrait adapter le. Et à l'époque,pour une raison que je ne peux pas évoquer ici au risque de spoiler le manga. Si tout se passe comme prévu,. Et si je devais donner un ultime conseil à tous ceux qui ne suivent que l'anime, soyez prêts mentalement.