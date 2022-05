Je vous mets ici un lien bien plus intéressant que les habituels "blabla Square va mourir" ou "Square va se faire racheter par Sony".Bien sur, cela ne veut pas dire que ce je viens de dire plus haut est impossible mais pour résumer le texte très rapidement, le rachat des studios occidentaux de SquareEnix marque surtout la fin d'une ère de crise existentielle des studios japonais.Une ère ou ces derniers cherchaient constamment à lorgner du côté de l'occident pour étendre leur influence ou augmenter leurs succès. On pense à Capcom Vancouver par exemple.Au final, si on fait le bilan, toute cette stratégie a été un échec. Tous les succès des éditeurs japonais proviennent ... de studios japonais, et je pourrai même rajouter, de jeux qui montrent un savoir faire... très japonais. On peut penser encore une fois à RE7, RE8, DMC, Monster Hunter, FF14, Nier Automata, Yakuza, Persona 5, les Souls etc au contraire des Dead Rising 2, Kane and Lynch ou autres succès très relatif des Tomb Raider and co comparé aux budgets alloués.Le fait que Square s'en débarrasse pour une bouchée de pain montre la fin de cette politique des studios japonais pour se recentrer sur ce qu'ils savent faire.Et si on prend un peu de recul, c'est finalement une bonne chose. (rappelons nous de la fermeture de Capcom Vancouver)Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Surtout lorsque l'on voit les déclarations de Square sur les possibles utilisations de ces 300 millions (des NFT par exemple). Donc on verra si recentrer les activités sera payant pour les japonais. Mais je vous conseils de lire l'article bien plus détaillé.