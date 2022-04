Je profite de ma semaine de vacances pour vous faire un nouveau top après deux semaines sans rien, vous en redemander pas vrai ?Les Easter Egg, ou œufs de Pâques en anglais dans les JV sont souvent nombreux, voici 10 d'entre eux que j'ai franchement aimé !10)- Dans le bureau du Directeur de l'asile, il est possible d'exploser un mur cachant une salle secrète. Sur ce dit mur, on peut y voir un schéma d'une carte. Il s'agit en fait de la prison Arkham City dans la suite, que Sharp était déjà en train de mettre en place. Une manière subtile de teasé une suite à Asylum sans trop en dire !9)- Dans le jeu Uncharted 4, explorer les fonds marins jusqu'à arriver dans une épave décorés de nombreux coraux, prêtez attention au cadavre, la disposition du corail sur sa tête rappel fortement les infectés claqueurs de The Last of Us !8 )- Sur une des maps en multi, vous pouvez parfois voir surgir un énorme megalodon, un requin préhistorique et gigantesque ayant réellement existé.7)- Bon, c'est un des plus connus mais dans le menu principal, libérez vous de la chaise et en visitant un peu, vous pourrez trouvez une borne dans laquelle vous pouvez jouer à Dead Ops Arcade, un jeu 2D old school !6)- Il existe un animal caché dans Far Cry 3, la fameuse murène qui ne se trouve qu'à un seul endroit du jeu. Il s'agit en fait de l'endroit qui figure sur la jaquette du jeu avec les mecs enterrés dans le sable.Partez en direction de l'eau, vous y verrez un bonhomme mort sur des toilettes. En continuant dans l'eau, nagez quelques minutes et vous tarderez pas à rencontrer la murène !5)- Dans le tombeau d'Ysgramor, vers la fin du donjon, vous trouverez un crâne de mammouth sur un autel. Allez derrière le crane, la forme ressemble étrangement au casque de Dark Vador, c'est pas flagrant mais ya un petit côté !4)- Dans le jeu Dead Rising, vous pouvez y trouver un magasin portant le nom de "Jill Sandwich". C'est clairement là une référence à la phrase que Barry dit à Jill quand il l'a sauve de la pièce où le plafond s'effondre. "Tu as failli devenir une garniture pour sandwich".Et c'est pas étonnant car c'est les mêmes développeurs !3)- Il ya plein de référence à Mario dans ce jeu, et surtout à 64. Le collier de Malon a l'effigie de Bowser, Talon et Ingo qui ressemble à s'y méprendre à Mario et Luigi. Mais mon préféré reste quand même dans la cour du château en étant enfant. Sur le côté, vous pouvez y voir des tableaux de Mario, Luigi, Peace Yoshi et Bowser ! Tirez dans ces tableaux au lance pierre et vous pourrez même y gagner 20 rubis.2)- Uniquement dans le deuxième DLC, vous pouvez trouver une salle secrète quand vous incarnez Kidman ou vous verrez le nemesis du premier DLC, l'espèce de "femme phare" danser en discothèque. J'avoue que quand j'ai vu ça la première fois, j'étais mort de rire !1)- Celui là, c'est un de mes préférés ! Uniquement dans le DLC Blood And Wine, quand vous êtes dans le conte suite à une quête, vous pouvez apercevoir un piment rouge sous un pont. C'est une référence à "Under The Bridge" du groupe Red Hot avec le piment. Tout simplement parce que l'un des développeurs de TW3 est un fan du groupe !Ensuite, après le combat contre le géant. Descendez les escaliers pour arriver à une grotte secrète. Vous y trouvez un feu éteint. Approchez vous y et Geralt va l'allumer et se poser près du feu. Exactement de la même manière que les Dark Souls ! Un clin d'œil franchement sympa !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu ! Bien évidemment, il ya énormément d'Easter Egg dans les JV et c'est pas impossible que j'en refasse d'autre à l'avenir. Et pas forcément besoin d'attendre Pâques pour ça !Dites moi dans les commentaires quels easter egg vous ont marqué, ça serait très intéressant à lire ! A bientôt pour un prochain top.