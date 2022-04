Steam

Gematsu

El Shaddai : Ascension of the Metatron a été lancé pour la première fois sur PlayStation 3 et Xbox 360 le 28 avril 2011 au Japon, suivi du 16 août 2011 en Amérique du Nord et du 9 septembre 2011 en Europe. Une version PC est sortie via Steam le 1er septembre 2021.Les détails de la version Switch seront annoncés dans une vidéo publiée le 28 avril, le 11e anniversaire de la sortie originale du jeu.