Lorne Lanning, le créateur de la série Oddworld, a affirmé que l'inclusion de Oddworld: Soulstorm dans le PlayStation Plus a sa sortie l'année derniere fut devastateur pour les ventes du jeu.S'exprimant dans le podcast Xbox Expansion Pass de cette semaine, le développeur vétéran a affirmé que son studio Oddworld Inhabitants s'attendait à ce qu'environ juste 50 000 à 100 000 exemplaires d'Oddworld Soulstorm soient telechargé en tant que jeu gratuit PS Plus... il fut téléchargé plus de 4 millions de fois.Lanning pense que le studio a ainsi raté des bénéfices en raison de la popularité inattendue du titre sur le service d'abonnement de Sony qui a rongé les ventes."C'est une épée a double tranchant" dit Lanning.Il a expliqué qu'au départ, il estimait que conclure un accord PS Plus était une nécessité pour mener à bien le projet a cause du manque de talents et de soucis technique.Lanning a aussi déclaré qu'il hésitait initialement à donner Soulstorm sur le PS Plus en raison du manque de consoles PS5 disponibles en janvier 2021. Cependant, l'équipe a finalement accepté, Lanning disant que "nous pensions avoir fait une assez bonne affaire".