Cinéma

30 Mars 2022

https://niindo64.com/2022/04/12/cinema-critique-sonic-2-le-film/



Un film pour les fans et les plus jeunes Mon article originel

Sonic Heroes





Distribution





Conclusion

Pour ma part,devant ce Sonic 2. Pourtant, je trouve qu'il se situe entre deux chaises. Si on le prend en tant que pur produit Sonic, alorsen termes de fanservice,(man) et remplit très bien son rôle de divertissement. Mais si on le prend en tant que film en faisant abstraction de tout ce qui touche au hérisson bleu, là c'est trèsEn termespour commencer, je l'ai trouvé trèsCertains passent plutôt bien comme les scènes de baston entre les deux rivaux, et l'affrontement contre le boss final. D'autres sont carrément datés comme la séquence de l'avalanche, et me font croire que. Globalement, j'ai trouvé le premier film plus impressionnant. Sans oublier que c'était dans ce même film quepour le bien commun.Autre point qui m'a posé problème, c'est son. Ça m'avait déjà un peu sorti du premier film et ici c'est pareil ou presque. Là c'est sûr, on est bien face à une série de films autant destinés aux plus jeunes qu'aux fans du hérisson. Certes c'est pertinent si on se place du côté des producteurs pour toucher un public aussi large que possible. Mais le problème, c'est. J'espère quand même que cette version adolescente de Sonic finira par mûrir à un moment ou un autre.Concernant les "nouveaux venus", le film introduit d'abordVenu tout droit du jeu Sonic 3 sur Megadrive, et qui pour moi est. Tête brulée mais brave, faisant parler ses poings avant sa tête, j'ai beaucoup apprécié son histoire et les différents échanges plus ou moins musclés face à un Sonic qui a enfin un rival à sa hauteur. D'ailleurs unecentrée sur cet échidné est en chantiers.L'autre personnage ô combien important dans l'univers de Sonic estLe meilleur ami du hérisson et son fidèle acolyte depuis le second opus sur Megadrive. Tous deux forment une bonne paire et leur amitié crève l'écran. Lui aussi aura droitcette fois.Quant à Sonic lui-même, mis à part ses gamineries évoquées plus haut, ça reste un plaisir de le voir filer à toute allure sous un déluge d'effets spéciaux qui atteint son paroxysme lors d'une certaine. Et. Nul doute que si le Sonic humanoïde avait été conservé, non seulement l'accueil aurait été plus hostile, mais surtout ces deux films n'auraient pas étéIl en reste encore un que je me dois d'évoquer et apparaissant à la toute fin. Pour moi c'est à moitié une surprise dans le sens où. Reste à voir comment ils vont l'intégrer dans le scénario parce que dans le jeu où il apparait pour la toute première fois, le contexte est très sérieux voire dramatique. Et vu le ton des derniers films, j'ai peur que ça édulcore le tout.Concernant le casting, j'ai trouvé ldemeilleur que dans le film précédent. D'abord par sonplus proche des jeux vidéos avec sa tête d’œuf son crane rasé, sa veste rouge, et sa moustache hors normes si caractéristique. Et aussi par le fait qu'il demeurecar il n'est plus un danger uniquement pour Sonic, mais pour le monde entier.et son sarcasme permanent. On sent qu'il s'éclate dans le rôle et ça fait plaisir à voir.Ceci dit, l'acteur a annoncé récemmentCe n'est donc par certain qu'on le revoie en tant qu'Eggman dans un prochain film Sonic.Pour les autres personnages humains,. À l'exception deet saqui sont un peu plus en retrait. La scène de mariage à part en tant que ressort comique et pour son plot twist, n'a que peu d'intérêt en plus d'être longue pour rien. Dans la même veine, j'inclus aussiqui tente de reproduire en moins bien la séquence du chalet dans le premier film. Sans tout ça, le film auraitau compteur.Tout comme le 1er film, je l'ai vu enCe qui m'aura fait apprécier la bonne performance d'en tant queet retrouverqui est la voix régulière dedepuis 2014 dans les jeux Sonic.