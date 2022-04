Toutes mes voitures sont préparés par moi ,testé puis finalisé et la majorité des décos sont faite par moi aussi avec l'éditeur .sur la derniére il y a mon gamertag sur la plaque !faire ses préparations et ses déco soi-méme , c'est que du bonheur !

Who likes this ?

posted the 04/07/2022 at 06:10 PM by mafacenligne