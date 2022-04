Tom Henderson :C'est l'une des 3 rumeurs dont ce fameux Gregg (Kinda Funny) a sois disant entendu parlé, a l'instar de Grubb.La première étant le reveal de Spartacus qui s'est avéré être vrai.La troisième étant une grosse acquisition de Sony selon Gregg et Grubb (possiblement côté en bourse selon ce dernier).

Sony a envoyé un nouvel e-mail hier intitulé "Introducing PlayStation VR2" - Il y avait un e-mail similaire quelques semaines avant le pré-lancement de la PS5, aussi. Cela pourrait indiquer qu'il y a des plans pour une présentation du PSVR2 pour bientôt comme @GameOverGreggy et @JeffGrubb l'ont "également" entendu.

posted the 04/02/2022 at 07:01 PM by jenicris