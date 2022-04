Je viens de recevoir un mail de Sony renvoyant vers ce lien:https://www.playstation.com/fr-fr/ps-vr2/?et_rid=&et_cid=220314-PSVR2HSD-GL-PVR-B-FLX&Linkid=220314-PSVR2HSD-GL-PVR-B-FLX&emcid=em-ha-438221Système d'affichageOLEDRésolution des écrans‎2000 x 2040 par œilTaux de rafraîchissement des écrans‎90 Hz, 120 HzEspacement des lentillesAjustableChamp de visionEnviron 110 degrésCapteursDétecteur de mouvements : Système de détection de mouvements sur six axes (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes) Capteur d'utilisation : Capteur de proximité infrarougeCaméras‎4 caméras intégrées pour le suivi du casque et de la manette Caméra infrarouge pour le suivi de chaque œilRetoursSystème de vibrations intégré au casqueConnexion avec la PS5USB Type-C®AudioEntrée : Microphone intégré Sortie : Prise casque/écouteurs stéréo

