Salut gamekyo,j'aimerais avoir votre avis sur le jeu évènement de ce début d'année. J'ai bien attendu 1 mois pour que les avis évitent d'être pris dans une overhype du jeu surtout avec des notes à base de 10/10 à gogo et d'une métacritic a 96., je trouve le jeu bien mais sans plus, pour moi les notes de la presse sont complètement dans l'exagération.Surtout avec un :de JV.COM...Mais mon dieu quoi, l'open-world révolutionne quoi? Alors oui c'est bien fait niveau level design et ça ne prend pas le joueur pour un con avec des millions de trucs sur la map mais s'il vous plait les animations, les ennemies, les magies, les armes, les mooves, les dialogues, le peu de scène (les JPEG en intro c'est une blague? ) etc c'est du copier-coller de Dark Souls et cela dure depuis maintenant plus de 10 ans (voir plus avec Demon's Souls que je n'ai jamais fait).Alors ça donne l'impression que je démonte le jeu mais c'est juste un avis rapide d'un joueur qui a apprécié le jeu mais qui est extrêmement lassé de ce que fait FromSoftware depuis quelques temps (c'est-à-dire la même chose depuis Demon's Souls, exception a l'excellent Sekiro).Et quand je vois des 10/10 en masse avec autant de défauts, mais je deviens fou, c'est pas possible on a fait le même jeu ou?Bonjour Elden Ring 2 avec les mêmes combats, la même narration a la con, les mêmes animations, la même DA, le même moteur PS3 etc, vu que la presse internationale pardonne tout...Je n'ai pas fini le jeu et j'en suis donc au plateau d'Atlus mais jamais de la vie il aura un 9/10 ou un 10/10 de ma part, le jeu est en pause chez moi car j'en ai juste marre de faire des combats en boucles dans une ressemblance aberrantes avec Dark Souls 1.