■PS5 : 4K native + TAA (1800p cbr dans GT Sport sur PS4 Pro).■GT7 sur PS5 profite de l'ajout de réflexions RT, le motion blur par pixel durant le gameplay, mais aussi l'amélioration de l'IQ, du filtrage anisotrope, la qualité des ombres et des reflets par rapport à GT Sport.■En RT la carrosserie des voitures reflètent correctement l'environnement, les autres voitures autour mais aussi les reflets intérieur. En revanche les reflets RT ne sont pas appliqués aux surfaces réfléchissantes comme le verre.■L'approche RT adoptée par Polyphony Digital est assez similaire à celle d'Insomniac Games dans Ratchet & Clank et Marvel's Spider-Man Miles Morales.■Que ça soit pour les intérieurs ou l'extérieur le soin apporté à chaque véhicule est impressionnant, vous pouvez zoomer à fond sur les phares par exemple et les détails tiennent la route.■Le souci du détail qui caractérise Polyphony dans le rendu des voitures est une fois de plus de première classe.■Les environnements sont également améliorés, Polyphony a fait un excellent travail par exemple le circuit de Tokyo profite de matériaux et un éclairage très réalistes mais si vous regardez de très près certains éléments nous rappellent qu'on est toujours sur du cross gen.■Contrairement à GT Sport, l'heure de la journée peut changer en temps réel, sans oublier le nouveau système météo dynamique, les formations de nuages varient en fonction des conditions et changent au fil du temps.■60fps stables la plupart du temps (hormis sur le Trial Mountain) durant le gameplay même avec une grille de 20 voitures sur la piste.■Les replays sont limités à 30fps la plupart du temps avec RT (quelques chutes sous les 30fps).■Les replays sans RT sont en 60fps la plupart du temps dépendant du circuit, de la météo et le nombre de voitures sur la piste.■Le son des moteurs est beaucoup plus réaliste maintenant.■Gros point noir du jeu reste la connexion internet obligatoire (une sorte de DRM), cela pourrait devenir un problème à l'avenir si Sony décident de fermer les serveurs du jeu.■Les temps de chargement n'ont plus rien à voir avec ceux des anciens GT, c'est quasi instantané entre chaque zone.