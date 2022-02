Comme prédit par Malisson Professeur Lapin, la 9 éme Géneration de Pokémon sortira en FIN 2022 !!!!!!Les Starters : Poussacha, Chochodile et Coiffeton. (anglais: Sprigatito, Fuecoco, Quaxly).Le nom des jeux.Originalité sur 20 ^¨^EnvironnementsDes Etourmi.Des Granivol.Chlorobulle et Croquine.Psykokwak.Apritini et Baudrive.Miaouss.Dolman.Tlyton.Pikachu !Flingouste et Bekipan.Leuphorie.Seviper.Embrylex.Magnéti !Lucario Attaque Aurasphere !La Sagrada Familia ? (Donc Espagne)Maison du héros !Le Héros Masculin !Héros Féminin ?Voila, j'ai rien oublié ?