Finally, we wanted you to know that part of the team behind Sifu is already at work on post-launch content. We have exciting plans for free content updates that we will soon be able to tell you more about! Stay tuned for more, and enjoy your experience with Sifu!

Nous voulions que vous sachiez qu'une partie de l'équipe derrière Sifu travaille déjà sur du contenu post-lancement. Nous avons des plans passionnants pour des mises à jour de contenu gratuites dont nous pourrons bientôt vous en dire plus !

Sloclap évoque le fait qu'il y aurait du contenue gratuit (pas si fou) par la suite, sur l'article de Playsation Blog.