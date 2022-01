Cette année signe les 25 ans de Final Fantasy 7 et Square Enix promet plusieurs annonces/projets dont celui de reveler Final Fantasy 7 Remake Part 2 cette année. On a aussi eu le droit a un logo dessiné par Nomura.D'ailleurs Nomura promet que la Part 2 utilisera bien mieux les fonctions de la PS5 qu'Intergrade et Yoshinori Kitase qu'il travaille dur sur Ever Crisis, le remake gatcha sur mobile dont une cinematique a été montré