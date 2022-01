Bonjour/bonsoir, l'idée m'a pris de vouloir finir mes jeux ps+sur ps3, hors impossible de se connecter au psn... Il me semblait pourtant que sony avait abandonné l'idée de fermer le store sur ps3 et vita: serait ce un mensonge ?

posted the 01/19/2022 at 09:42 PM by saberwolf