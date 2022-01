Je suis de retour après quelques temps d'absence, mais j'avais pas spécialement envie de faire de Top et pas non plus être obligé de me forcer.Mais là, l'envie soudaine d'en faire un ma pris comme une envie de pisser. Bref, voici un top 10 du fabuleux jeu Hollow Knight sur les boss que j'ai trouvé les plus hard à affronter, bien entendu c'est évidemment subjectif.10)- L'araignée chelou Nosk ma bien fait galéré, on la trouve dans le niveau intitulé "Nid Profond". C'est un boss assez rapide et assez chiant car il peut voler, ce qui fait qu'il est assez pénible à toucher. Il peut s'abattre sur vous très rapidement et ça en fait un boss très chiant.9)- Assez relou la première fois, elle est encore pire la seconde. Elle dispose d'attaques variées et puissante, notamment avec son espèce de lance. Elle attaque rapidement, et sans relâche. Vous avez peu de temps pour soufflé ou vous soigné.Heureusement, elle n'a pas beaucoup de vie mais elle peut vous tuez assez rapidement si vous faites pas gaffe.8 )- Je ne me souviens plus de son nom en français, mais Lost Kin est un boss très très chiant, surtout dans sa version rêve. Ses attaques sont assez imprévisible au départ, ce qui fait qu'il nous touche quasi à chaque fois. Ces blobs qu'il envoie sont relou car il attaque en même temps, ce qui fait qu'on doit non seulement être concentré sur le boss mais aussi sur ces satanés blob.Là où il est pas plus haut que ça dans le classement, est que comme Hornet, il a pas énormément de vie et on peut l'enchaîner assez facilement, même si lui aussi donc faut faire bien gaffe !7)- Une version plus redoutable encore que le Maître de L'âme qui était déjà bien relou aussi. Là c'est le même mais en deux fois plus rapide. Il attaque sans relâche, vous envoie des boules magique, il est assez difficile à toucher, et sa phase finale est vraiment chaud tellement il est rapide. Il a énormément de vie en plus de ça.6)- Sly, c'est le maître des maîtres dans l'art de l'aiguillon. Cette "mouche" qui paye pas de mine comme ça est en faite incroyablement balèze. Elle attaque à une vitesse qui ferait même rougir Sonic, sans relâche et ses attaques sont difficile à esquiver. Son tourbillon de la mort avec son épée est une horreur, surtout en phase finale. Ce n'est pas un boss obligatoire et heureusement mais quel enfer !(Le combat contre ce boss est vers la fin de la vidéo)5)- Jusque là, les boss précédemment cité étaient assez relou, mais là on passe un cran avec les boss extrêmement relou ! Et Markoth ouvre le bal. C'est un boss qui vole tout le long et qui ne cesse de s'acharner sur vous en envoyant des piques vraiment difficile à esquiver, à la trajectoire fourbe.De plus, il dispose de deux boucliers autour de lui, ce qui fait qu'on peut pas le toucher tout le temps et qu'il faut bien choisir le timing pour le frapper. Une horreur dans le Panthéon des Dieux....4)- Ce boss, vous allez le détester comme jamais ! Déjà, c'est un boss qu'il faudra battre plusieurs fois (10 il me semble) pour débloquer sa version ultime, la pire de toute...Il dispose d'un nombre d'attaque conséquent, et en dernière forme, vous retirera deux points de vies si il vous touche. Insupportable avec ses attaques variées et fourbe au possible... bref, préparez vous à jeter la manette dans l'écran avec lui...3)- On monte d'un cran encore une fois en terme de difficulté et NM Grimm sur la troisième marche du podium. Il m'a tué au bas mot une soixantaine de fois avant que je réussisse... mais le combat était génial ! Version encore plus hardcore que le Grimm de base, plus rapide, plus mortel.Ce combat est dantesque, très difficile mais l'un des meilleurs du jeu. A force de try hard on finit par y arriver, et le combat donne lieu à un spectacle saisissant, presque une danse avec le diable.2)- Une putain d'horreur ce boss ! Au début je comprenais rien au combat et je me faisais enchaîner comme jamais, dans la souffrance et la colère. Je finis toujours par tuer ce boss à moitié mort, essoufflé et presque sans espoir, il est l'un de mes pires nemesis du jeu.Il est pour moi plus difficile que Grimm car ses attaques sont difficile à prévoir, même si il est un peu moins rapide que celui ci.1)- Le boss ultime du jeu et aussi le plus difficile. Le combat est tout en ascension, et le boss ne fait que vous attaquez en vous envoyant des lasers assez chaud à esquiver. La moindre erreur et ça peut vous faire perdre le timing, ce qui fait que vous pouvez vous faire enchaîner très rapidement.Ces lasers retire en plus deux points de vies donc vous pouvez mourir très vite. Si le combat est le plus hard du jeu, il est aussi l'un des meilleurs. Vous serez content après avoir surmonté cette épreuve qui va mettre vos nerfs à feu et à sang...Quelques mention honorable :- Dames Mantes- L'abeille- Seigneur Traître- Bousier version Rêve- Le CollectionneurVivement Sillksong pour des boss à s'arracher les cheveux !A la semaine prochaine peut être (on va essayer de reprendre le rythme) pour un nouveau top !